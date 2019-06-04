الأرصاد عن طقس "العيد": ممتع وجميل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أيام عيد الفطر يشهد انخفاضا في درجات الحرارة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطقس ممتع على كل السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، بالإضافة إلى وجود نشاط في حركة الرياح مما يعطي شعورًا بمزيد من جمال الطقس.





ونوه بأن المناطق الجنوبية، وسلاسل جبال البحر الأحمر لديها فرصة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أي نشاط.



