الأرصاد عن طقس "العيد": ممتع وجميل
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:03 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أيام عيد الفطر يشهد انخفاضا في درجات الحرارة.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطقس ممتع على كل السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، بالإضافة إلى وجود نشاط في حركة الرياح مما يعطي شعورًا بمزيد من جمال الطقس.
ونوه بأن المناطق الجنوبية، وسلاسل جبال البحر الأحمر لديها فرصة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أي نشاط.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 24 34
طنطا 23 34
دمنهور 23 32
الإسكندرية 22 30
بلطيم 23 31
مطروح 22 27
السلوم 20 25
سيوة 23 38
بورسعيد 23 27
دمياط 23 27
الزقازيق 22 35
الاسماعيلية 23 34
السويس 23 35
العريش 22 30
رفح 22 30
رأس سدر 23 36
نخل 15 35
نويبع 24 40
طابا 24 38
كاترين 20 34
الطور 23 34
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 27 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 25 39
بنى سويف 25 39
المنيا 26 40
أسيوط 26 42
سوهاج 27 43
قنا 28 44
الأقصر 29 45
أسوان 30 45
أبوسمبل 32 44
الوادى الجديد 29 46
شلاتين 27 38
ابو رماد 29 36
حلايب 30 34
رأس حدربة 30 34
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