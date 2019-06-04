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الزمالك يتحرك لضم أحمد علي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:56 ص
الزمالك يتحرك لضم أحمد علي
احمد علي
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الفجر الرياضي
 
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يرغب مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع أحمد على كامل، مهاجم الفريق السابق والمقاولون العرب الحالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق أحمد علي هذا الموسم مع ذئاب الجبل، حيث نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليحتل قمة هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم، مما أدى إلى اختيار المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، له من أجل ضمه لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
ويرغب الزمالك في تعزيز الخط الأمامى للفريق بمهاجم يمتلك الخبرات فى فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى مع المقاولون بنهاية الموسم الجارى، أى أن هداف الدوري لن يكلف قلعة ميت عقبة سوى راتبه من أجل ضمه.
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