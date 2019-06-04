ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلوب يحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:55 ص
كلوب يحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
رد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تصريحات أدلى بها الأسطورة فرانز بيكنباور، قال فيها إنه يرغب في أن يقوم المدرب الألماني بتولي قيادة بايرن ميونخ في يوم ما.

وقال كلوب (51 عاما) لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقد طويل الأجل مع ليفربول".

وأوضح أنه يشعر بالسعادة "عندما يقول فرانز شيئا مثل هذا".

وتابع: "هذا أفضل بكثير مما لو كان سيقول ويعتقد أن كلوب ليس جيدا، وبجانب هذا فإن بايرن وبوروسيا دورتموند لديهما مدربين جيدين"

وأردف: "لا أعلم ماذا سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. ربما يكون هناك مدربين مختلفين تماما في الصورة حينذاك".

وقال بيكنباور (73 عاما) في تصريحات صحفية "لا أريد أي شيء أكثر له (كلوب) باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما".

وأضاف "ستكون هذه مواءمة جيدة، بالنسبة لي هو واحد من أفضل مدربي العالم".

يشار إلى أن كلوب يدرب ليفربول منذ عام 2015، وسبق له قيادة فريقي بروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي