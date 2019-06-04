كلوب يحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول

رد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تصريحات أدلى بها الأسطورة فرانز بيكنباور، قال فيها إنه يرغب في أن يقوم المدرب الألماني بتولي قيادة بايرن ميونخ في يوم ما.





وقال كلوب (51 عاما) لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقد طويل الأجل مع ليفربول".





وأوضح أنه يشعر بالسعادة "عندما يقول فرانز شيئا مثل هذا".





وتابع: "هذا أفضل بكثير مما لو كان سيقول ويعتقد أن كلوب ليس جيدا، وبجانب هذا فإن بايرن وبوروسيا دورتموند لديهما مدربين جيدين"





وأردف: "لا أعلم ماذا سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. ربما يكون هناك مدربين مختلفين تماما في الصورة حينذاك".





وقال بيكنباور (73 عاما) في تصريحات صحفية "لا أريد أي شيء أكثر له (كلوب) باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما".





وأضاف "ستكون هذه مواءمة جيدة، بالنسبة لي هو واحد من أفضل مدربي العالم".





يشار إلى أن كلوب يدرب ليفربول منذ عام 2015، وسبق له قيادة فريقي بروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني.



