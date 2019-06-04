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اليمن: قتلى وجرحى من الحوثيين في الضالع

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:53 ص
اليمن: قتلى وجرحى من الحوثيين في الضالع
قوات الجيش اليمني
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وكالات
 
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سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في هجوم جنته قوات الجيش الوطني اليمني على أحد مواقع الميليشيا جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.

 

واستهدف الهجوم موقعاً لميليشيا الحوثي، في أطراف منطقة صامح الاستراتيجية غربي جبهة مريس، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء.

 

وأكدت مصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ عدد آخر منهم بالفرار.

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