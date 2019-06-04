بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر
هنأ الرئيس الروسي،
فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بمساهمة
المنظمات الإسلامية في ترسيخ وحدة شعوب روسيا.
نقل المكتب الصحفي
للكرملين عن برقية الرئيس بوتين، قوله: "أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات
الإسلامية تقدم مساهمة قيمة في تطوير الحوار بين الأديان والأعراق، ووحدة شعوب روسيا،
وتعارض باستمرار وحزم مظاهر التعصب الديني والتطرف. ويجري تعزيز التعاون مع الهيئات
الحكومية، وإيلاء اهتمام كبير للمبادرات الخيرية والتعليمية".
وأعرب الرئيس عن اقتناعه بأن الطائفة المسلمة
في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد، و"من خلال أنشطتها المثمرة،
ستسهم في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي والروحي القيم".
كما تمنى رئيس الدولة للمسلمين الروس السلام
والازدهار.
يذكر أن عيد الفطر لدى المسلمين يصادف نهاية
شهر الصيام في رمضان المبارك، ويعتبر أحد أكبر عيدين في الإسلام إلى جانب عيد الأضحى
الذي يصادف في نهاية الحج.
- الكرملين: روحاني يزور روسيا يومي 27 و28 مارس
- بوتين: روسيا وبيلاروس تستطيعان حل أكثر المشاكل تعقيدا
- الخارجية الأمريكية تهنئ المسلمين بنهاية شهر رمضان
- بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر
- رسائل زعماء العالم إلى المسلمين في عيد الفطر
- برقية تهنئة من بوتين إلى نظيره البيلاروسي بمناسبة عيد الاستقلال
- بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك
- الكرملين يؤكد لقاء بوتين ونظيره الفنزويلي غدا في موسكو
- الكرملين: بوتين وماكرون يجتمعان على هامش قمة العشرين