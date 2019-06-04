ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نيمار

حسمت تقارير صحفية إسبانية، قرار نادي ريال مدريد النهائي بخصوص التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ريال مدريد اتخذ قرارا بعدم التعاقد مع نيمار خلال الصيف.





وتابعت الصحيفة أن حياة نيمار خارج الملعب وفترته في باريس سان جيرمان جعلت الشكوك في ريال مدريد حول ضمه في الصيف.





وكان نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى 37 مليون يورو سنويا.





وبحسب التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية، فإن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة في الصيف بعد اتصالات بينه وبين قائد البارسا ليونيل ميسي في الأسابيع الماضية.