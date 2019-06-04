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6 مخاطر قد تتعرض لها في عيد الفطر 2019

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:48 ص
6 مخاطر قد تتعرض لها في عيد الفطر 2019
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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كشفت وزارة الصحة، في أول أيام عيد الفطر 2019 عن أكثر المخاطر التي تقابلنا في معظم المناسبات مثل الأعياد.

وأوضحت ” الصحة ” في بيان لها تم تعميمه على كافة مديريات الصحة بمختلف المناطق، أنه يوجد عدة عادات نقوم بها في المناسبات وتشكل مخاطر عديدة على الصحة.

كما أِشارت إلى أن أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها في عيد الفطر 2019، هي ” الغرق في المسابح أو الشواطيء، الإفراط في السهر وقلة النوم، إصابات ركوب الدبابات والألعاب النارية، الإفراط في تناول الحلويات وسوء التغذية، التسمم الغذائي أو من تناول الأدوية أو مواد التنظيف، الاختناق والجفاف ”.

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