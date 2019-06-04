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خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:45 ص
خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم، مكة المكرمة بعد أن قضى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه بقصر الصفا، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل ـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

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