نائب أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

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رفع محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال: ”يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله المولى عز وجل أن يديم على سيدي الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعوامًا عديدة، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة“.



كما رفع خالص التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

