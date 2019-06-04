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هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:37 ص
هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
صورة تعبيرية
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اية حمروشي
 
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رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في أجواء إيمانية وما يسر سبحانه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم “، سائلين الله تعالى أن يعيده على بلادنا قيادة وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات.

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