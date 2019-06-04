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طقس أول أيام العيد.. رياح سطحية وأتربة على هذه المناطق

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:30 ص
طقس أول أيام العيد.. رياح سطحية وأتربة على هذه المناطق
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اية حمروشي
 
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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود: الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتَي الجوف وحائل.


وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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