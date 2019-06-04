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شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:28 ص
شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة
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اية حمروشي
 
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في مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.

وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.


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