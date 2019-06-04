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محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنية الجديدة "بابا" (فيديو)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:32 ص
محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنية الجديدة بابا (فيديو)
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لأغنيته الجديدة "بابا".
 
وعلق على الفيديو قائلًا: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا".

يذكر أن "رمضان" شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

وتشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة وماجد المصري، منى عبد الغني، وهنادى مهنى، وحسام داغر، وأحمد صيام.


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