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دول الخليج تعلن الثلاثاء أول أيام العيد ومصر والأردن وفلسطين وسوريا الأربعاء

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:06 ص
دول الخليج تعلن الثلاثاء أول أيام العيد ومصر والأردن وفلسطين وسوريا الأربعاء
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اية حمروشي
 
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كشفت دول الخليج العربية الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما قالت مصر وسوريا وفلسطين وكذلك الأردن إن غداَ الأربعاء أول أيام العيد.

دول الخليج تعلن الثلاثاء أول أيام العيد ومصر والأردن وفلسطين وسوريا الأربعاء فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات
وأفاد الديوان الملكي السعودي بقرار المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال شوال، مساءالاثنين، وبذلك يكون اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي في بيان: "عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".

وأضاف الديوان الملكي: "والمحكمة العليا إذ تهنئ... جميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك".

كما أكدت كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين والجزائر بالإضافة إلى دار الإفتاء في لبنان أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

بينما أعلنت مصر وسوريا وفلسطين وليبيا وكذلك الأردن أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وفي اليمن، أعلنت حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، غدا أول أيام العيد، بينما قال الحوثيون إن غدا المتمم لشهر رمضان.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد. ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.

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