خطوة واحدة تفصل هازارد عن ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية اقتراب البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي بشدة من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الساعات المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المفاوضات بين تشيلسي وريال مدريد وصلت لمراحل متقدمة وأنه قد يتم التوصل لاتفاق لاتمام الصفقة خلال ساعات.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يتم في الأيام القليلة المقبلة.

كما كشفت صحيفة آس الإسبانية بأنه لم يتم الاتفاق حول القيمة المالية لانتقال هازارد لريال مدريد وأن مسئولي ريال مدريد سيغادرون للعاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الجاري لاستكمال المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة انتقال هازارد للملكي بشكل رسمي فإنه سيرتدي القميص رقم 7 والذي كان يرتديه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

ونوهت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك اتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على شراء هازارد مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن هازارد البالغ من العمر 28 عامًا شارك في 52 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في كل البطولات وسجل 21 هدفا وصنع 17 هدفا.