سميحة أيوب: أهلي رفضوا عملي بالفن (فيديو)







وأضافت "أيوب"، في لقاء مع برنامج "في الفن"، على قناة "العربية"، أن أحد لجنة التحكيم قال لها إن اسمها ليس موجودًا في الكشوف، وسألها هل ترغب في التمثيل أم لا، فقالت له نعم، وسألوها من تحبين في الممثلين فقالت لهم "يوسف وهبي، وليلى مراد"، ولم تكن تعرف أن يوسف وهبي موجود معهم على نفس الطاولة.





وتابعت، أنها عندما عادت إلى المنزل رفضت عائلتها أن تدخل مجال التمثيل، لافتة إلى أنها عندما ذهبت إلى المعهد كان الفنان زكي طليمات "قرفان منها"، وتعمد في البداية ألا يعطيها أدوار ولكن فيما بعد أصبح أستاذا لها.







قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها ذهبت إلى اختبار للتمثيل مع صديقة لها، وكانت بـ"الجزمة الكاوتش ومريلة المدرسة"، وانبهرت بما رأت، لأنهم يتحدثون باللغة العربية الفصحى، ولم تكن ذاهبة لتؤدي الاختبار ولكنها ذهبت مع صديقتها فقط.