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يوفنتوس يقدم عرضا مغريا للتعاقد مع هدف برشلونة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:49 ص
يوفنتوس يقدم عرضا مغريا للتعاقد مع هدف برشلونة
يوفنتوس
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محمد جمال
 
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قدم نادى يوفنتوس الإيطالي عرضا ضخما ومغريا للمدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس آمستردام الهولندي والذى تألق بشدة مع فريقه هذا الموسم، وجذب أنظار أكبر الأندية في العالم التى تسعي لضمه.

 

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تقديم عرض من جانب يوفنتوس بقيمة 85 مليون يورو لضم اللاعب من صفوف أياكس.

 

يذكر أن كل من برشلونة ومانشستر يونايتد يتنافسان بقوة على ضم اللاعب.

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