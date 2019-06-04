محمد إمام لمحاربيه: شكرا.. جعلتموني أقوى

تعرض شبكة قنوات cbc باقة متميزة من البرامج والأفلام والمسرحيات عبر شاشاتها، خلال عيد الفطر المبارك.

تقدم القناة في أول أيام العيد برنامج "الشيف ومفيدة" من تقديم الشيف الشربيني والإعلامية مفيدة شيحة، ومسرحية "لعبة الست" للفنان محمد صبحي والفنانة سيمون، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام" لأحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، ثم لقاء الفنانة دينا محسن "ويزو" من برنامج "معكم منى الشاذلي".





وخلال ثاني أيام العيد تعرض القناة برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "حزمني يا" لفيفي عبده وحسن حسني، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وحلقة برنامج "ماما دوت أم" للإعلامية فاطمة مصطفى عن ملامح الاختلاف في تربية الأبناء بين الأباء والأجداد، وفيلم "كابتن هيما" لتامر حسني وزينة، ثم حلقة الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في "معكم منى الشاذلي".





وفي اليوم الثالث من أيام العيد تعرض مع الساعات الأخيرة للموسم الدرامي الذي شهده شهر رمضان المبارك، قرر الفنان محمد عادل إمام أن يوجه رسالة إلى محبيه ومحاربيه.





وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد نجل الزعيم عادل إمام، أنه ليس سهلا على الإنسان أن يثبت موهبته في المجال الذي يعمل فيه والده، خاصة حينما يكون نجاح الأب قد فاق كافة المعايير ووصل إلى مرحلة لم يصل لها أحد.





مؤكدا على أنه هوجم كثيرا وتمت محاربته، لكنه لم يركز أبدا في مثل هذه الأمور، وكان كل تركيزه منصبا على العمل، وظل لسنوات كثيرة يبذل مجهودا كبيرا من أجل إثبات نفسه في مجال يحبه، إلا أنه اعتبر أن الجمهور لا يرحم أحد.





ومن الصعب للغاية أن ينجح ابن الفنان في هذا الأمر، لكن الفضل يعود إلى الجمهور الذي جعل أفلامه تحقق أعلى الإيرادات وتحصد مسلسلاته مشاهدات عالية للغاية.





ووجه محمد عادل إمام الشكر لكل من شجعه ووقف إلى جواره، معتبرا أنهم السبب بعد المولى عز وجل في أن يقوم بتوقيع عقد بأجر هو الأعلى في مصر، كما وجه الشكر إلى كل ما حاربوه لأنهم جعلوه أقوى بكثيرحلقة معادة من برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" لسمير غانم وجورج سيدهم وصفاء أبو السعود، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وحلقة برنامج "ماما دوت أم" للإعلامية فاطمة مصطفى عن الحمل والوزن للأم، وفيلم "أفريكانو" لأحمد السقا، ثم تحدي عماد متعب وزوجته يارا نعوم في "معكم منى الشاذلي".