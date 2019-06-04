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العاهل السعودي: المملكة تسعى لخدمة قضايا الأمة الإسلامية

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:00 ص
العاهل السعودي: المملكة تسعى لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
العاهل السعودي - الملك سلمان بن عبدالعزيز
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نعيم يوسف
 
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هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جميع المواطنين السعوديين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعتقهم من النار.

وأعرب العاهل السعودي في كلمة ألقاها نيابة عنه، وزير الإعلام تركي الشبانة، بثتها قناة "الإخبارية"، السعودية، عن تهنئته لكل مواطن ومقيم وزائر في البلاد، وأرجاء المعمورة بحلول العيد، مشددًا على أن الله شرف المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ولفت إلى أنه يتم توفير كافة الإمكانيات لهم، والمملكة تسعى لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، مشددا على أن المملكة بخدمة الأمة الإسلامية.
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