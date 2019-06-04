برامج وأفلام ومسرحيات CBC في عيد الفطر
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:59 ص
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تعرض شبكة قنوات cbc باقة متميزة من البرامج والأفلام والمسرحيات عبر شاشاتها، خلال عيد الفطر المبارك.
تقدم القناة في أول أيام العيد برنامج "الشيف ومفيدة" من تقديم الشيف الشربيني والإعلامية مفيدة شيحة، ومسرحية "لعبة الست" للفنان محمد صبحي والفنانة سيمون، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام" لأحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، ثم لقاء الفنانة دينا محسن "ويزو" من برنامج "معكم منى الشاذلي".
وخلال ثاني أيام العيد تعرض القناة برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "حزمني يا" لفيفي عبده وحسن حسني، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وحلقة برنامج "ماما دوت أم" للإعلامية فاطمة مصطفى عن ملامح الاختلاف في تربية الأبناء بين الأباء والأجداد، وفيلم "كابتن هيما" لتامر حسني وزينة، ثم حلقة الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في "معكم منى الشاذلي".
وفي اليوم الثالث من أيام العيد تعرض حلقة معادة من برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" لسمير غانم وجورج سيدهم وصفاء أبو السعود، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وحلقة برنامج "ماما دوت أم" للإعلامية فاطمة مصطفى عن الحمل والوزن للأم، وفيلم "أفريكانو" لأحمد السقا، ثم تحدي عماد متعب وزوجته يارا نعوم في "معكم منى الشاذلي".
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