"Rocketman" يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكية
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:30 ص
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حل في المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكية هذا الأسبوع فيلم السيرة الذاتية الجديد "Rocketman"، محققا 25 مليون دولار أمريكي في أسبوعه الأول.
الفيلم تدور قصته حول قصة حياة النجم الموسيقي العالمي إلتون جون، ومشواره الفني ومراحل صعوده ونجاحه.
يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم تارون ايجرتون وريتشارد مادن وجايمي بيل وبرايس دالاس هوارد وماكس كرويس وشارلي روي وستيفان جراهام وجيما جونز وكيت كونر وستيفن ماكينتوش وجاسون بينيكوك وكايل ليميسزويسكي وجيمي في وجيمي باكون وتوم بينيت وجيس رادوماسكا وتات دونوفان وشارون دي كلارك وغيرهم.
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