لأول مرة بالتاريخ.. سحور وتراويح ليلة عيد الفطر في ليبيا

عاش الليبيون أجواء شهر رمضان وليلة العيد في يوم واحد، حيث أقاموا صلاة التراويح لآخر ليلة في شهر رمضان بعدما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن غدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك واليوم هو المتمم لشهر رمضان، ذلك في ظاهرة غريبة من نوعها وتحدث ربما لأول مرة في التاريخ.





ولكن بعد مرور ساعات، وتحديدًا بعد صلاة فجر اليوم، وبينما تناول الليبيون سحورهم وبيتوا نية الصيام، تراجعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وأعلنت أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، ونشرت دار الإفتاء الليبية عبر موقع التواصل "فيس بوك"، بيانا فجر الثلاثاء، بأن "وزارة العدل بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء تم التأكيد على جدية محاضر عدد من شهود العيان بثبوت رؤيتهم لهلال شهر شوال في عدد من المدن والمناطق الليبية، وبهذا، فإن الحكومة المؤقتة تعلن أن أول أيام العيد اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادي"، بحسب صحيفة "الوسيط" الليبية.





وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أعلنت مساء أمس أنها استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وبحسب بيان الإفتاء، فإنه "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ"، وعليه يكون أول أيام عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء.



