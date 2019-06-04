عاجل| خادم الحرمين وولي العهد السعودي يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام (بث مباشر)





يؤدي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وعدد من كبار قيادات المملكة العربية السعودية، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام.













وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، وبعد بعد إعلان المملكة بأن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر.





وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك- بحسب وكالة الأنباء السعودية.





وكانت تضارب وقع في المملكة بعدما تم رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير الفلكي في المملكة، بينما تعذر رؤيته في مرصد سدير.





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وغدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.



