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عاجل.. الملك سلمان ورئيس وزراء لبنان يؤديان صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام (صور)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:18 ص
عاجل.. الملك سلمان ورئيس وزراء لبنان يؤديان صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام (صور)
الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر
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نعيم يوسف
 
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بدأت صلاة عيد الفطر المبارك بالملكة العربية السعودية، منذ قليل، والتي تحتفل بأول أيام عيد الفطر، الثلاثاء، وأقيمت الصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الصلاة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان.
عاجل.. الملك سلمان ورئيس وزراء لبنان يؤديان صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام (صور)
عاجل.. الملك سلمان ورئيس وزراء لبنان يؤديان صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام (صور)
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المزيد عن: عيد الفطر المبارك سعد الحريري الملك سلمان السعودية
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