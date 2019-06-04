عاجل.. الملك سلمان ورئيس وزراء لبنان يؤديان صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام (صور)
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:18 ص
نعيم يوسف
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بدأت صلاة عيد الفطر المبارك بالملكة العربية السعودية، منذ قليل، والتي تحتفل بأول أيام عيد الفطر، الثلاثاء، وأقيمت الصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية.
وحضر الصلاة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان.
وحضر الصلاة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان.
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