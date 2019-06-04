محمد فراج: "الممر" أقرب الأعمال إلى قلبي





قال الفنان محمد فراج، إنه سعيد بتجربة فيلم "الممر" الذى يعتبرها مهمة فى مشواره الفني وأقرب الأعمال إلى قلبه.





وأشار في تصريحات صحفية، أن الفيلم استغرق تصويره مايقرب من حوالى خمسة أشهر فى الصحراء وبعيدا عن العمار.





ولفت الانتباه إلى أن الأجواء كانت صعبة للغاية وبعد تحضيرات كبيرة بذلها كل من شريف عرفة وأمير طعيمة فى كتابة السيناريو.





"الممر" بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل ويدعى «نور»، ويتصادف عرض الفيلم الذى يبدأ يوم 5 يونيو مع الذكرى الـ52 للنكسة.







