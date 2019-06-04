النجم الساحلي يعبر إلى نصف نهائي كأس تونس

تأهل النجم الساحلي إلى الدور قبل النهائي بمسابقة كأس تونس لكرة القدم، عقب فوزه يوم الإثنين على ضيفه النادي الأفريقي بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة إيهاب المساكني في الدقيقة 15، إثر تلقيه لكرة طولية وسط دفاع الأفريقي ليلعبها مباشرة باتجاه المرمى مستغلاً خروج عاطف دخيل من مرماه.

وأضاع النجم فرصة مضاعفة النتيجة بعد أن أهدر لاعبه محمد المثناني ركلة جزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 61.

وأكمل الأفريقي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد أن أقصى الحكم لاعبه وجدي صالحي.

ويواجه النجم في الدور قبل النهائي فريق الملعب القابسي، بينما يلتقي الصفاقسي فريق الترجي في المباراة الثانية.