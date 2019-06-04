عاجل.. ليبيا تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر بعد إعادة استطلاع الهلال





بعدما أقرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن غدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، عاد منذ قليل، وأعلن كل منهما أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.





ونشرت دار الإفتاء الليبية عبر موقع التواصل "فيس بوك"، بيانا فجر الثلاثاء، بأن "وزارة العدل بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء تم التأكيد على جدية محاضر عدد من شهود العيان بثبوت رؤيتهم لهلال شهر شوال في عدد من المدن والمناطق الليبية، وبهذا، فإن الحكومة المؤقتة تعلن أن أول أيام العيد اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادي"، بحسب صحيفة "الوسيط" الليبية.



