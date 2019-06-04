مجلس الوزراء الكويتي يدين حادث إطلاق النار بولاية فيرجينيا الأمريكية

أدان مجلس الوزراء الكويتي، حادث إطلاق النار الذى وقع فى ولاية فيرجينيا الأمريكية الذى وقع يوم الجمعة الماضى وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.





وأعرب (الوزراء) الكويتي- فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد بقصر "بيان" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن خالص تعازيه إلى الشعب الأمريكي.





كما أدان التفجير الذى استهدف سوقا فى مدينة (فطاني) جنوبى تايلند مؤخرا، والذى أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.



