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مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "الكاتب 29"

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:28 ص
مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث الكاتب 29
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث "الكاتب 29" مواجهة بين كل من الكاتب يونس جبران وخطيبته المحامية مجدولين بعدما اكتشف أنها من وراء جرائم القتل المتهم فيها، ورغم إنكارها الإتهامات الموجهة لها، إلا أنها انكشفت في النهاية بعدما سقطت حقيبتها وخرجت منها رواية "حارس القمر" للسيد حلمي.


واعترفت "مجدولين" ل"يونس" بما ارتكبته من أجل الحفاظ عليه، حيث التقت "تمارا" في الحمام في حفل توقيع كتابه، وعرفت أنها ترغب في إيذاءه لتبدأ في مراقبتها، وتتعرف على تفاصيل خديعتها له وبعدها قررت إنهاء حياتها.


مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.

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