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الشرطة تفاجئ نيمار في مران البرازيل

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:16 ص
الشرطة تفاجئ نيمار في مران البرازيل
مران البرازيل
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وكالات
 
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حضرت الشرطة البرازيلية يوم الإثنين، مقر معسكر منتخب البرازيل الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا من أجل إعلام النجم نيمار دا سيلفا بالتحقيق الموجه ضده بسبب نشره لصور حميمية للسيدة التي اتهمته باغتصابها.

 

وطالب المحققون من نجم باريس سان جيرمان الحضور من أجل الإدلاء بأقواله يوم الجمعة المقبل، ولكن متحدثون باسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قالوا إنهم "سيطلبون مهلة أكبر، نظراً لأن اللاعب سيسافر الثلاثاء لبرازيليا لخوض مباراة ودية أمام قطر، ثم سيتوجه بعدها مباشرة لبورتو أليغري لمواجهة هندوراس الأحد".

 

وكانت إدارة مكافحة جرائم المعلومات أكدت في بيان لها إنها "ستقوم بالتحقيق في الفيديو الذي نشره نيمار على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام، والذي كشف خلاله عن المحادثات التي تمت بينه والمرأة التي اتهمته باغتصابها، وكان ذلك أمام نحو 120 مليون من متابعيه.

 

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