عاجل.. الجيش اللبناني يشتبك مع متطرفين في مدينة طرابلس

وقعت عدة هجمات مساء الاثنين على أكثر من مركز لقوى الأمن والجيش اللبناني وعلى فرع للمصرف المركزي في مدينة طرابلس.





وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن مجموعة إرهابية من 9 أشخاص ألقت قنابل في قلب طرابلس، وبأن عناصر إرهابية مسلحة دخلت شوارع المدينة وأطلقت النار، وقُتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي إثر إصابته بالرأس وأصيب آخرين إثر إلقاء قنبلة على سيارتهم.





كما أفادت الأنباء عن مقتل عسكري وشخص آخر في الحادث، مما يرفع الحصيلة إلى 4 قتلى، من جهته، اشتبك الجيش مع متطرفين في طرابلس، وقد طوّق الجيش وفرع المعلومات "التابع لقوى الأمن الداخلي" مجموعة متطرفة مكونة من 6 أفراد داخل مبنى في المدينة وتشير المعلومات لوجود رهائن مدنية مع المجموعة.





وأفادت المعلومات بأن المجموعة يرأسها "عبدالرحمن مبسوط" وهي "خلية داعشية". وسبق وكان مبسوط مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وعلى الفور شهدت طرابلس ومنطقة الميناء تدابير أمنية مشددة وسط استنفار وتوتر شديد، وانتشار مكثف لعناصر قوى الأمن والجيش، وينفذ الجيش عملية تفتيش بحثا عن مطلق النار في طرابلس وسارت أنباء عن مقتل عبد الرحمن مبسوط.





وبحسب "العربية"، ما زالت الاشتباكات مستمرة مع المجموعة الإرهابية في طرابلس. وتشير معلومات عن سقوط عدد من الجرحى.



