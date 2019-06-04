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مفتي الجمهورية التونسية يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:10 ص
مفتي الجمهورية التونسية يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
الجمهورية التونسية
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أعلن مفتى الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، مساء الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبذلك فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أعلنت أن، الاثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت اللجنة - فى بيان لها مساء اليوم - عقب اجتماعها بـ"دار الإمام" بالجزائر العاصمة إنه ثبتت رؤية الهلال بعدة ولايات وبناء عليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان وغدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عبد الفطر المبارك، ووجهت اللجنة التهنئة للشعب الجزائرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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