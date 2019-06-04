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مظاهرة ضخمة تنديدا بالعنف ضد النساء في الأرجنتين

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:08 ص
مظاهرة ضخمة تنديدا بالعنف ضد النساء في الأرجنتين
جانب من التظاهرات
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تظاهر مئات الآلاف من المواطنين في الشوارع بوتجمع الأثنين فى الأرجنتين المئات من الرجال والنساء والأطفال والمسنين للتنديد بأعمال العنف التى تطال النساء، في مظاهرة حاشدة بالبلاد بعد موجة من جرائم قتل النساء هزت البلد والبلدان المجاورة له في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن تظاهرات قد اندلعت منذ عدة أيام شارك فيها مئات آلاف الأشخاص فى بوينوس آيرس أمام البرلمان ونظمت فعاليات أخرى فى مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن تشيلى وأوروجواى والمكسيك للتنديد بالعنف الجسدى ضد النساء.

وأدمج قتل النساء في القانون الجزائي الأرجنتيني سنة 2012 باعتباره من الظروف المشددة لعقوبات جرائم القتل التى قد تصل إلى السجن مدى الحياة فى حال قتل امرأة، فى مقابل 25 إلى 30 سنة من السجن عند ارتكاب جريمة قتل من نوع آخر.
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