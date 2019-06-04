مظاهرة ضخمة تنديدا بالعنف ضد النساء في الأرجنتين





تظاهر مئات الآلاف من المواطنين في الشوارع بوتجمع الأثنين فى الأرجنتين المئات من الرجال والنساء والأطفال والمسنين للتنديد بأعمال العنف التى تطال النساء، في مظاهرة حاشدة بالبلاد بعد موجة من جرائم قتل النساء هزت البلد والبلدان المجاورة له في أمريكا اللاتينية.





يذكر أن تظاهرات قد اندلعت منذ عدة أيام شارك فيها مئات آلاف الأشخاص فى بوينوس آيرس أمام البرلمان ونظمت فعاليات أخرى فى مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن تشيلى وأوروجواى والمكسيك للتنديد بالعنف الجسدى ضد النساء.



