تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من "دفعة القاهرة"





شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" قبول "إقبال" الزواج من حبيب شقيقتها التوأم، مؤكدة له أنهما سيتعارفان على بعضهما البعض وسينجحان لأنها تثق في خيارات شقيقتها.





وعاقب الدكتور الجامعي "نزهة" بإعطائها درجة جيد بدلًا من امتياز بعدما أدعت المصححة أنها كتبت له كلام غرامي في غلاف الورقة، واكتشف "فهد" أن المعيدة تضحك عليه وتريد سرقة أعماله بعدما نشرت إحدى القصائد باسمها، لكن "نزهة" أكدت له أنها أعطتها قصائد مقصوصة من مجلات لأنها غارت منها على كلماته.





وانتهت الحلقة بحضور الطلبة جميعًا حفل العندليب عبدالحليم حافظ، حيث أحضرت "دلال" دعوات لهم في الصف الأول من الحفل، ولكن نهاية الحلقة كشفت عن موت "يوسف" بعدما لم يحرك ساكنًا فور انتهاء الحفل.





وكشفت مؤلفة العمل هبة مشاري حمادة في حوار سابق عن تجهيزها لجزء ثان من العمل.





"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.



