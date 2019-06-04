انتحار منفذ الهجوم على قوى الأمن فى طرابلس اللبنانية بتفجير حزامه الناسف





أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مقتل المسلح الذى استهدف قوى الأمن فى مدينة طرابلس اللبنانية مساء أمس الاثنين بحسب " سبوتنيك" .





ونقلت الوكالة عن مراسلها، أن عملية مداهمة القوة الضاربة فى مديرية المخابرات المبنى المختبىء فيه الارهابى المطلوب عبد الرحمن مبسوط قد انتهت بمقتله.



