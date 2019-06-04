رئيس الزمالك لجمهور القلعة البيضاء: "لمولي 50 مليون جنيه عشان أرجع جروس"

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من رغبة البعض من جمهور القلعة البيضاء في عودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، مساء الإثنين: "بقول للي بيتكلم على عودة جروس انا موافق بس لمو من بعض 50 مليون جنيه لكي أقوم بإعادة المدرب من جديد وهي قيمة التجديد له".

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.