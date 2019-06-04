ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يعيد فاطمة الصفي لعصمته في "دفعة القاهرة 29"

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:21 ص
مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يعيد فاطمة الصفي لعصمته في دفعة القاهرة 29
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements


شهدت أحداث "دفعة القاهرة 29" رفض "لولوة" اعتذار "عدنان" بعد تذكره أنه تزوجها، كما اكتشفت أنها لم تكن حامل، وطالبته بالبعد عنها، كما طالبت "دلال" "يوسف" أن يعيدها لعصمته بعدما طلقها، حتى دون أن يخبر أحدًا، ورضخ لطلبها في نهاية الأمر.


واكتشف "ناصر" أن "نادية" أنجبت طفلًا منه وأخفته عنه، بعدما أعطته لأسرة لم ترزق بأبناء حتى لا ينكشف أمرها خصوصًا وأنه كان في الحرب ولا يوجد دليل على زواجهما.


"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي