مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي يعيد فاطمة الصفي لعصمته في "دفعة القاهرة 29"
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:21 ص
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
شهدت أحداث "دفعة القاهرة 29" رفض "لولوة" اعتذار "عدنان" بعد تذكره أنه تزوجها، كما اكتشفت أنها لم تكن حامل، وطالبته بالبعد عنها، كما طالبت "دلال" "يوسف" أن يعيدها لعصمته بعدما طلقها، حتى دون أن يخبر أحدًا، ورضخ لطلبها في نهاية الأمر.
واكتشف "ناصر" أن "نادية" أنجبت طفلًا منه وأخفته عنه، بعدما أعطته لأسرة لم ترزق بأبناء حتى لا ينكشف أمرها خصوصًا وأنه كان في الحرب ولا يوجد دليل على زواجهما.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- الكويتية نور الغندور تشارك في مسلسل "دفعة القاهرة"
- مسلسلات رمضان 2019.. بشار الشطي يعترف لفاطمة الصفي بحبه في "دفعة القاهرة"
- محمد خليل يكشف لـ"بشار الشطي" نية الزواج من فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة"
- بشار الشطي يصفع فاطمة الصفي بعد محاولة إجهاض مرام البلوشي في "دفعة القاهرة"
- بشار الشطي يبكي على فقدان فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة"
- بشار الشطي يطلق مرام البلوشي لأجل فاطمة الصفي في دفعة القاهرة 16
- مسلسلات رمضان 2019.. بشار الشطي وفاطمة الصفي يتزوجان في "دفعة القاهرة 21"
- مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي مصاب بتليف كبدي وأمامه ٦ شهور للحياة في "دفعة القاهرة 21"
- مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 25"
- مسلسلات رمضان 2019 .. فاطمة الصفي تقتحم بروفة للعندليب في "دفعة القاهرة 26"