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بالأرقام.. نتائج هزيلة للزمالك مع الحكام الأجانب

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:09 ص
بالأرقام.. نتائج هزيلة للزمالك مع الحكام الأجانب
الزمالك
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منى العوضي
 
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سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام حرس الحدود بنتيجة هدف لمثله في مباراة الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت بين الفريقين مساء أمس الإثنين.

 

وأحرز بهاء مجدي في الدقيقة 33 هدف بالخطأ في مرماه ليضع حرس الحدود في المقدمة وذلك قبل أن يتعادل خالد بوطيب بالدقيقة 64 لنادي الزمالك.

 

ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

 

وأدار تلك المباراة الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش ويعاونه بويان بانوفيتش وسيفزتار زيبين، وميلوش جورجيتش حكما رابعاً.

 

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الزمالك في الدوري المصري:

 

- لعب الزمالك تحت صافرة الحكام الأجانب 8 مباريات (فاز 3، تعادل 4، خسر مباراة) أي خسر 11 نقطة.

 

- وجاءت نسبة فوز الزمالك مع الصافرة الأجنبية 37.5% فيما أحرز الفريق 10 أهداف واستقبلت الشباك 7 أهداف.

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