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ميلان يفوز بدورة طامية الرمضانية بالفيوم

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:08 ص
ميلان يفوز بدورة طامية الرمضانية بالفيوم
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الفجر الرياضي
 
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نجح فريق ميلان في التتويج بلقب الدورة الرمضانية، بعدما نجح في حسم المباراة النهائية لصالحه في أمسية كروية رمضانية رائعة.

 

وقدم الفريق مستوى مميز خلال البطولة واستحق الفوز بالدورة الرمضانية التي شهدت حالة من المحبة والأخوة طوال المنافسات.

 

وتكون فريق ميلان من كل من محمود محمد مسلم وعبده مجدي والي وحماده عبود يماني، ومصطفي شعبان صالح

وطه محمد الهواري ومحمد عبدالباقي عبدالحميد، وأشرف محمد كامل ومحمد جمعه عبدالفتاح.

ميلان يفوز بدورة طامية الرمضانية بالفيوم
ميلان يفوز بدورة طامية الرمضانية بالفيوم
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