اختتام دورة كأس "إرادة جيل" الرمضانية لكرة القدم الخماسية (صور)





اختتمت أمس على ملاعب مركز شباب دار السلام فعاليات الدورة الرمضانية على كأس حزب "إرادة جيل" برعاية المهندس تيسير مطر رئيس الحزب وبحضور الدكتور محمد غنيم نائب رئيس الحزب ومحمد تيسير مطر الأمين العام كما حضر أيضا لفيف من قيادات الحزب والأعضاء





وقال محمد تيسير مطر الامين العام للحزب أن الهدف من البطولة هو إثراء قدرات الشباب وتنمية مواهبهم واستثمار أوقاتهم وتعزيز قدراتهم الرياضية، مضيفا بأن البطولة الرمضانية الثانية لمركز شباب دار السلام تأتي ضمن الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي ينظمها الحزب في عدة محافظات.





كما تقدم مطر بالشكر لكل الفرق المشاركة بالبطولة ولطاقم التحكيم ولإدارة الملاعب التى ساهمت فى نجاح فعاليات البطولة .





الجدير بالذكر أن الدورة الرمضانية قد شارك بها ست عشر فريقًا من ابناء دار السلام وجاءت المباراة النهائية مثيرة وقوية جمعت بين فريقي النجوم والشباب.





وقدم الفريقان مباراة قوية وشيقة خرج فيها فريق النجوم فائزاً بهدفين نظيفين ويحصل على المركز الأول بكأس البطولة وعشرون ألف جنيه والشباب على المركز الثانى بعشر الاف جنيه والمكز الثالث على خمسة الاف جنيه مقدمة كلها من حزب إرادة جيل.



