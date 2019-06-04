"ميدلي الخير" يجمع إعلانات رمضان ويحقق اكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:47 ص
نور طلعت
Advertisements
Advertisements
نفذت إحدى الشركات فكرة جديدة مبتكرة حيث قام فنانين شباب بعمل فيديوهات قصيرة عبارة عن "ميدلي الخير" يضم أبرز إعلانات رمضان هذا العام، وهي "ابن مصر" لمحمود العسيلي ومدحت صالح ومصطفى حجاج و"جمع حبايبك" لعمرو دياب"و"الدين تمام الاخلاق" لشيرين عبد الوهاب" و"قادرين نعملها لمحمد حماقي و"تفرق كتير" لتامر حسني ونانسي عجرم.
شارك في الفيديو عدد من الفنانين الشباب وهم، مهند محمود ومحمود المهندس ومحمد يوسف وبيدو ياسر ومروان طارق ومحمد طارق وقام بتوزيع الميدلي محمود عوض.
وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية عبر "السوشيال ميديا" تقترب من المليون الثاني، وذلك عقب طرحه بيومين فقط.
Advertisements
المزيد عن: نور طلعت نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- 9 مليون مشاهدة لإعلان تامر وشيرين
- كاريكاتير ...إعلانات رمضان
- هنيدي يتفوق و"الخير" ينتصر على المرض.. أبرز إعلانات رمضان بـ"يوتيوب" (فيديو)
- سعد لمجرد يفاجىء جمهوره بكليب "Let Go" ويحقق نصف مليون مشاهدة (فيديو)
- محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره بعد تخطي إعلانه ٢٢ مليون مشاهدة (فيديو)
- محمد رمضان يستعين بابتكارات تامر حسني في إعلانه الجديد (فيديو وصور)
- محمد رمضان عن مشاركته في إعلان "اتصالات": أعلى الإعلانات مشاهدة.. الحمد لله
- بعد إعلانه ترك الإسلام..أهم المحطات في حياة شادي سرور
- معتصم النهار لجمهوره: "موعدنا في رمضان"
- خاص لـ"الفجر الفني".. عمل فني جديد يجمع تامر حسني ونانسي عجرم