"ميدلي الخير" يجمع إعلانات رمضان ويحقق اكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)







شارك في الفيديو عدد من الفنانين الشباب وهم، مهند محمود ومحمود المهندس ومحمد يوسف وبيدو ياسر ومروان طارق ومحمد طارق وقام بتوزيع الميدلي محمود عوض.

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية عبر "السوشيال ميديا" تقترب من المليون الثاني، وذلك عقب طرحه بيومين فقط.









نفذت إحدى الشركات فكرة جديدة مبتكرة حيث قام فنانين شباب بعمل فيديوهات قصيرة عبارة عن "ميدلي الخير" يضم أبرز إعلانات رمضان هذا العام، وهي "ابن مصر" لمحمود العسيلي ومدحت صالح ومصطفى حجاج و"جمع حبايبك" لعمرو دياب"و"الدين تمام الاخلاق" لشيرين عبد الوهاب" و"قادرين نعملها لمحمد حماقي و"تفرق كتير" لتامر حسني ونانسي عجرم.