أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لمشاهدي قنوات "بي إن سبورت" القطرية



وأوضح "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية: "متعملوش إشتراك في بي إن سبورت.. سيتم البث الأرضي وبأعلى جودة".



وشدد على أنه سيتم بث المباريات ببث المباريات والتركيز على جودة وقوة الإشارة والصورة، موضحا أنه إذا كان الشخص لا يستطيع توصيل القناة للمنزل فإنه سيتم بثها في جميع مراكز الشباب.



ولفت إلى أن الدولة تعمل منذ ثلاثة أشهر على تقوية البث في كل مناطق الجمهورية، وسوف تنافس هذه القناة القنوات الأخرى.

طالب الإعلامي أحمد موسى، من المشاهدين عدم الاشتراك في قنوات "بي إن سبورت" القطرية، مشددًا على أن مباريات كأس الأمم الأفريقية سوف يتم بثها على قناة "تايم سبورت" المصرية.