الخريطة الكاملة لقناة "صدى البلد" في عيد الفطر
تقدم شبكة قنوات صدى البلد خلال عيد الفطر المبارك خريطة عرض مميزة تتضمن عددًا من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الدرامية والبرامج المتميزة والحفلات الغنائية لكبار مطربى الوطن العربى وتأتى الخريطة على النحو التالى :
الأربعاء أول ايام العيد
الخميس ثانى ايام
تقدم قناة صدى البلد فى الساعة 10 صباحاً الفيلم العربى " عبود على الحدود" يعبقه فى الساعه 12 ظهراً مسرحية " سك عل بناتك" يعقبه برنامج طبيب البلد ، و تلتقون فى الساعة 5 مساءً وبرنامج "دارك" تقديم اشرف عبد الباقى و يستضيف الفنان هانى رمزى والمطربة اللبنانية دوللى شاهين ، يعقبه فى الساعة 7 مساءً حفل الفنانه مريام فارس ، يعقبه الساعة 8.30 مساءً الفيلم العربى الفيلم " الدادة دودى" .
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الجمعة ثالث أيام العيد
تقدم قناة صدى البلد فى الساعة 10 صباحاً الفيلم العربى " حرامية فى تايلاند" يعبقه فى الساعه 12 ظهراً مسرحية " المتزوجون" يعقبه برنامج طبيب البلد ، و تلتقون فى الساعة 5 مساءً وبرنامج "دارك" تقديم اشرف عبد الباقى و يستضيف الفنان احمد عيد - ريهام عبد الغفور ، يعقبه فى الساعة 7 مساءً حفل الفنان راغب علامه ، يعقبه الساعة 8.30 مساءً الفيلم العربى الفيلم " كتكوت " .
السبت رابع أيام العيد
تقدم قناة صدى البلد فى الساعة 10 صباحاً الفيلم العربى " عسكر فى المعسكر" فى الساعة 12 ظهراً نقل شعائر صلاة الجمعه ، يعبقها فى الساعه 1 ظهراً مسرحية " الواد سيد الشغال" يعقبه برنامج طبيب البلد ، و تلتقون فى الساعة 5 مساءً وبرنامج "دارك" تقديم اشرف عبد الباقى و يستضيف الفنان احمد آدم - اميره فتحى، يعقبه فى الساعة 7 مساءً حفل الفنان محمد منير ، يعقبه الساعة 8.30 مساءً الفيلم العربى الفيلم " المصلحة ".
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