



مُفاجأة كبيرة تُقدمها شبكة "mbc مصر" لُعشاق كرة القدم في مصر ومُتابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام بمصر بداية من يوم 21 يونيو الحالي، حيث تُقدم "mbc مصر" يوميا وطوال أيام بطولة كأس الأمم الافريقية أقوى تحليل فني لنجوم الكرة الافريقية والعالمية.





وتم الإتفاق حتي الآن مع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيقوموا بتحليل المباريات يوميًا، ومنهم مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم الأخيرة، ونجم الكرة الجزائري الشهير رابح ماجر، بالإضافة لنجوم منتخب مصر السابقين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال.

وستشهد التغطية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الكثير من المُفاجآت المميزة تحت شعار "كأس الأمم الإفريقية بعيون MBC مصر".



