ربيع الأسمر يقود جماعته لإنقاذ إبنته!





حوّلته الظروف من إنسان عادي إلى زعيم لعشيرته وتاجر ممنوعات، وبدلاً من التمتع بالحرية المطلقة أصبح رهينة للمغامرات والمؤامرات، فعمد إلى الجمع بين طبيعته الإنسانية المحبّة واهتمامه بالشؤون الاجتماعية من خلال تأسيسه دار للأيتام وتبنيّه لفتاة صغيرة وبين الاستمرار في عمله المخالف للقانون، إلى أن حانت الساعة ودق ناقوس الخطر مع تعرّض ابنته للإختطاف.



من خلال هذه الأحداث الدراماتيكية التي لا تخلو من التشويق والإثارة والأكشن، يظهر النجم ربيع الأسمر في عمله الجديد "شمس الهيبة" بصورة جديدة ومختلفة ليطرح قضية اجتماعية هامة ويسلّط الضوء على أن لا شيء في الحياة يستحق خسارة أحبائنا وفلذات أكبادنا.





فهل يضحّي الزعيم القوي بحرّيته ويتخلى عن جبروته لأجل ابنته؟ هذا ما ستكشفه وقائع الفيديو كليب الذي انتهى الأسمر من تصويره تحت إدارة المخرج بلال زيبارة في تعاون هو الأول بينهما.



تمّ تصوير "شمس الهيبة"على مدى يوم واحد في منطقة شمسطار البقاعية، ويتمّ حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليه ليصار إلى عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



والجدير بالذكر أن أغنية "شمس الهيبة" من كلمات الشاعر جورج أبو حيدر وألحان وسيم بستاني، بينما توّلى عملية التوزيع الموسيقي مأمون شمدين، في حين تمّ التسجيل في استوديو هشام بندقجي .



