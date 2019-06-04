انطلاق "سبع البرمبة" في دور العرض المصرية والعربية





انطلقت أمس الأثنين، أولى عروض فيلم "سبع البرُمبة" بطولة النجم رامز جلال والنجمة جميلة عوض، في دور العرض المصرية، بدءاً من حفلات الساعة التساعة مساءاً، تزامناً مع انطلاق موسم عيد الفطر المبارك.





ومن أبرز دور العرض التي تعرض «سبع البرُمبة»: «سينما كايرو فيستيفال، سينما بوينت نينتي بالتجمع، سينما كوزموس، سينما بيجال، سينما سينشري بورتو كايرو، سينما الهرم، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما زهران، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما فيوتشر مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما السراي مول الحدائق، سينما سيني ماكس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما رنيسانس مجمع سموحة، سينما سيتي ستارز، سينما صن سيتي، سينما جولدن ستارز (VIP)، سينما صن سيتي (VIP)، سينما إليت، سينما كيروسيز، سينما سي سينما (الجونة)، سينما ريفولي (طنطا)، وسينما زهران سيتي بارك، سينما بندر المعادي».





وتزامناً مع عرض الفيلم في دور العرض المصرية، تستقبل دور العرض الإماراتية، والخليجية إبتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك فيلم «سبع البرُمبة»، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، حول شخصية «جلال» الذي يقوم بتجسيدها الفنان رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة الشابة جميلة عوض، في إطار كوميدي.





يذكر أن فيلم «سبع البرُمبة» تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن.















