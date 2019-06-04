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"أحمر بالخط العريض" يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:59 ص
أحمر بالخط العريض يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)
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حلقة استثنائية من برنامج "أحمر بالخط العريض" غدًا الأربعاء، يقلب فيها الإعلامي مالك مكتبي المقاييس، مطلقًا مفاجآت عدة، إذ يستضيف وجوهاً يصعب أن نلتيقها كل يوم.

أكبر عريس في لبنان يحتفل بعرسه مباشرةً على الهواء، والمفاجأة أن الرجل الذي يقترب من المئة، لم يعش الحب كما يعيشه اليوم، وينتظر من عروسه مولوداً.

بالمقابل، يطلق مكتبي تحدّياً أكبر هذه المرة، مُطلقاً على الهواء مواهب فذّة تجاوزت الثمانين واقتربتْ من التسعين... ويبقى سؤال أخير: هل يكشف "أحمر بالخط العريض" هذا الأربعاء عن أكبر معمّرة في لبنان، وينقلها إلى موسوعة Guinness للأرقام القياسية؟

"أحمر بالخط العريض" بعد غدٍ الأربعاء الساعة 21.40 بتوقيت لبنان على الـ"LBCI" والـ"LDC".

"أحمر بالخط العريض" يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)
"أحمر بالخط العريض" يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)
"أحمر بالخط العريض" يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)
"أحمر بالخط العريض" يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)
"أحمر بالخط العريض" يحتفي بعريس عمره 100 عام.. والمفاجأة ينتظر مولودا! (فيديو وصور)
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