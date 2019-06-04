دينا الشربيني تكشف جريمة قتل سابقة لعمر في "زي الشمس"





تتلاعب بنا أحداث مسلسل زي الشمس، فبعد أن أثبتت نور "دينا الشربيني" أن من قتل فريدة "ريهام عبد الغفور" هو الدكتور جمال "جمال سليمان"، وتم الإفراج عن عمر "أحمد السعدني"، لتكشف حلقة اليوم عن دليل إدانة جديد ضد عمر، حيث وجدت نور على اللاب توب الخاص بـفريدة تسجيل صوتي لـعمر وهو يهددها بالقتل حتى لا تكشف سره المدفون، وهو جريمة قتل بالخطأ أثناء إجراء إحدى العمليات، في محاولة منها لإثبات عدم أحقيته في تربية الأطفال، وتدعم موقفها في القضية، فهل تنقلب قضية القتل على عمر؟





حدث هذا بعدما كان عمر على بعد خطوات من الزواج بـنور، حيث اعترفت لها بحبه، وطلبت منه الابتعاد، بينما تمسك هو بها، وطلب منها أن تعطيه فرصة أخيرة ليعوَضها عن تلك السنوات، في الوقت الذي هاتفت فيه مصطفى "أحمد داوود" أكثر من مرة ولكنه لم يرد.





ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.







