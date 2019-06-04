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تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية للعارض الأمريكي "روب ليك" الأشهر في فن الخدع البصرية (فيديو)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:45 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية للعارض الأمريكي روب ليك الأشهر في فن الخدع البصرية (فيديو)
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية للعارض الأمريكي "روب ليك" الأشهر في فن الخدع البصرية. حيث المملكة العربية السعودية، باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية التى تتخللها عروض نوعية تقام للمرة الأولى بالمملكة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وعرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للاحتفالات التي ستقيمها الهيئة في عيد الفطر المبارك.

ونشر تركي آل الشيخ، بوسترات الفعاليات الترفيهية المدون بداخلها مواعيد وأماكن الحفلات والفعاليات الترفيهية. 

وأعلن المستشار عن فعالية غنائية بالمملكة بالتعاون مع الأوبرا المصرية في ثالث أيام العيد. 

وكانت السفارة السعودية قدأعلنت أن موسم العيد سيشهد أكثر من 300 فعالية ترفيهية وفلكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع فى كل مناطق المملكة، وتقام للمرة الأولى بهوية موحدة احتفاءً بعيد الفطر المبارك.


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