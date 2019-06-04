خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن إعلان 3 صفقات

أكد ‏الصحفي الموثوق سيرخيو فالنتين، أنه قبل الإعلان عن صفقات إيدين هازارد ومندي ولوكا يوفتيش سيكون هُناك تقديماً لقميص الفريق للموسم القادم.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن إدارة ريال مدريد تعتبر اللاعبين الثلاثة قد حُسِم أمرهم وتبقى فقط الإعلان عن الصفقات يوم الجمعة أو السبت القادم.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد نجحت في إقناع إيدين هازارد بالانتقال إلى صفوفه عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي مؤخراً مع تشيلسي ليعلن في وقتها رحيله عن البلوز.

فيما أوضحت تقارير صحفية أن يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألماني بات قريباً من ريال مدريد لتدعيم خط هجوم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.